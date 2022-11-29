Фред Ванвлит: «Не стал бы обменивать Скотти Барнса на Дюрэнта»
Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит заявил, что не стал бы обменивать своего одноклубника Скотти Барнса на Кевина Дюрэнта.
«Я бы не стал этого делать. Уже говорил, что я верный парень. Не люблю обмены, чувак. Это же мой товарищ по команде», – сказал Ванвлит.
Барнс был признан лучшим новичком минувшего сезона НБА. В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний форвард набирает 14,6 очка, 6,8 подбора и 5,2 передачи в среднем за матч.
Дюрэнт летом выразил желание покинуть «Бруклин», однако перед началом сезона договорился с клубом о продолжении сотрудничества.
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