Фред Ванвлит: «Не стал бы обменивать Скотти Барнса на Дюрэнта»

Разыгрывающий заявил, что не стал бы обменивать своего одноклубника Скотти Барнса на .

«Я бы не стал этого делать. Уже говорил, что я верный парень. Не люблю обмены, чувак. Это же мой товарищ по команде», – сказал Ванвлит.

Барнс был признан лучшим новичком минувшего сезона . В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний форвард набирает 14,6 очка, 6,8 подбора и 5,2 передачи в среднем за матч.

Дюрэнт летом выразил желание покинуть , однако перед началом сезона договорился с клубом о продолжении сотрудничества.

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