в четверг обыграл (131:125 ОТ) в овертайме и прервал серию из трех поражений подряд.

В дополнительной 5-минутке допустил необязательную потерю, вскоре после которой «Пистонс» перехватили лидерство.

Лидер «Мэверикс» не стал скрывать недовольства действиями одноклубника.

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