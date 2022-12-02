Лука Дончич не скрывал разочарования после потери Макси Клебера в овертайме

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«Детройт» в четверг обыграл «Даллас» (131:125 ОТ) в овертайме и прервал серию из трех поражений подряд.

В дополнительной 5-минутке Макси Клебер допустил необязательную потерю, вскоре после которой «Пистонс» перехватили лидерство.

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич не стал скрывать недовольства действиями одноклубника.

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