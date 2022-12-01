Дэмиан Лиллард: «Не хотел бы оказаться в другом клубе и сказать: «Черт, вот как вы работаете? Я попал»

Разыгрывающий объяснил, почему он сохраняет преданность своему клубу.

«Портленд» всегда был для меня домом.

Многие ребята, пришедшие из других команд, говорят, что главное отличие «Блэйзерс», которое они замечают, заключается в том, как клуб обращается с людьми и работает изо дня в день. Это отличная организация.

Для меня это напоминание о том, что там, где нас нет, не всегда лучше. Об этом говорит мой опыт. Не хотел бы оказаться в другом клубе и сказать: «Черт, вот как вы работаете? Я попал», – сказал Лиллард в интервью HoopsHype.

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