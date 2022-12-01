Дэмиан Лиллард: «Не хотел бы оказаться в другом клубе и сказать: «Черт, вот как вы работаете? Я попал»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард объяснил, почему он сохраняет преданность своему клубу.
«Портленд» всегда был для меня домом.
Многие ребята, пришедшие из других команд, говорят, что главное отличие «Блэйзерс», которое они замечают, заключается в том, как клуб обращается с людьми и работает изо дня в день. Это отличная организация.
Для меня это напоминание о том, что там, где нас нет, не всегда лучше. Об этом говорит мой опыт. Не хотел бы оказаться в другом клубе и сказать: «Черт, вот как вы работаете? Я попал», – сказал Лиллард в интервью HoopsHype.
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