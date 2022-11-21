Дэмиан Лиллард будет повторно обследован через 1-2 недели

Лидер выбыл из строя с повреждением правой икроножной мышцы.

Лиллард получил травму в матче с «Ютой» (113:118) в субботу.

МРТ-обследование выявило у игрока небольшое растяжение, повторный осмотр состоится через 1-2 недели.

В нынешнем сезоне Лиллард уже пропускал пять матчей из-за травмы икроножной мышцы. Отмечается, что в этот раз была повреждена другая область.

В 11 матчах сезона НБА Дэмиан набирает 26,3 очка и 7,0 передачи в среднем за игру.

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