Дэмиан Лиллард будет повторно обследован через 1-2 недели
Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард выбыл из строя с повреждением правой икроножной мышцы.
Лиллард получил травму в матче с «Ютой» (113:118) в субботу.
МРТ-обследование выявило у игрока небольшое растяжение, повторный осмотр состоится через 1-2 недели.
В нынешнем сезоне Лиллард уже пропускал пять матчей из-за травмы икроножной мышцы. Отмечается, что в этот раз была повреждена другая область.
В 11 матчах сезона НБА Дэмиан набирает 26,3 очка и 7,0 передачи в среднем за игру.
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