Дэмиан Лиллард планирует вернуться 4 декабря

Звездный разыгрывающий планирует вернуться в строй 4 декабря к матчу против «Индианы», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Лидер «Блэйзерс» не играет из-за растяжения правой икроножной мышцы. В нынешнем сезоне команда провела без Лилларда десять матчей с результатом 4-6.

В 11 матчах сезона-2022/23 Лиллард набирал 26,3 очка, 7,0 передачи и 4,3 подбора в среднем за игру.

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