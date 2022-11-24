Кайри Ирвинг: «Юта Ватанабе – лучший снайпер в мире на данный момент»

Разыгрывающий назвал своего партнера по команде лучшим снайпером в мире.

«Он является лучшим снайпером в мире на данный момент. Статистика подтверждает это. Сейчас он лучший снайпер в лучшей лиге в мире.

Хотим, чтобы он не терял уверенность в себе и использовал возможности, которые он получает. Он делает игру намного проще. У нас есть парни, которые готовы жертвовать собой в каждом матче, и мы хотим вознаграждать их, особенно когда они бросают по кольцу», – сказал Ирвинг.

Японский форвард лидирует в лиге по проценту реализации трехочковых (57,1) и по показателю TS% (78,1). При подсчете показателя TS% (true shooting percentage) учитываются броски с игры и штрафные.

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы