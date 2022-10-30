Юта Ватанабе из «Нетс» поставил сверху в собственное кольцо

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Форвард «Бруклина» Юта Ватанабе во время матча с «Индианой» (116:125) эффектно поставил сверху, но в кольцо собственной команды.

Курьезный эпизод произошел под занавес первой четверти, когда Ватанабе хотел взять подбор после промаха Эндрю Нембарда с дальней дистанции. Юте пытались помешать игроки «Пэйсерс» Джеймс Джонсон и Гога Битазде, в итоге он потерял контроль над ситуацией и занес мяч в собственное кольцо.

«Нетс» на тот момент вели со счетом 25:20.

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