Дюрэнт выбрал победителя конкурса снайперов между Стефом Карри и Ютой Ватанабе

Лидер «Нетс» по просьбе журналиста выбрал победителя конкурса снайперов между звездой «Уорриорз» и форвардом бруклинцев .

Журналист: Кто бы победил в конкурсе снайперов прямо сейчас – Юта или Стеф?

Дюрэнт: Я.

Журналист: Такой опции нет.

Дюрэнт: Ну хорошо, божественный Стеф, но Юта сейчас тоже в полном порядке.

В последних десяти матчах японец набирает 11,6 очка в среднем за игру, реализуя 57,6% 3-очковых.

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