Дюрэнт выбрал победителя конкурса снайперов между Стефом Карри и Ютой Ватанабе
Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт по просьбе журналиста выбрал победителя конкурса снайперов между звездой «Уорриорз» Стефом Карри и форвардом бруклинцев Ютой Ватанабе.
Журналист: Кто бы победил в конкурсе снайперов прямо сейчас – Юта или Стеф?
Дюрэнт: Я.
Журналист: Такой опции нет.
Дюрэнт: Ну хорошо, божественный Стеф, но Юта сейчас тоже в полном порядке.
В последних десяти матчах японец набирает 11,6 очка в среднем за игру, реализуя 57,6% 3-очковых.
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