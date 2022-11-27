Юта Ватанабе не сыграет с «Блэйзерс» из-за травмы подколенного сухожилия

Форвард не примет участия в сегодняшнем матче против из-за травмы.

Японский баскетболист продолжает восстанавливаться после растяжения правого подколенного сухожилия. Он пропустит четвертую встречу подряд.

В последнее время Ватанабе стал стабильным игроком ротации «Нетс». Его средние показатели в нынешнем сезоне – 8,1 очка, 3 подбора при реализации 57,1% из-за дуги.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?