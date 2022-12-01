Томас Эртель – MVP ноября в Единой лиге ВТБ

Разыгрывающий «Зенита» признан MVP ноября в лиге ВТБ.

одержал победы в 5 матчах месяца (против «Локомотива-Кубань», «Самары», МБА и дважды «Нижнего Новгорода») и идет на 3-м месте в турнирной таблице.

Эртель стал одним из самых эффективных игроков ноября, набирая в среднем 14,7 очка при 53,1% с игры, а также 8,3 передачи, 1,3 подбора и 17,2 балла за эффективность действий.

Французский плеймейкер установил рекорд сезона, совершив 16 передач в одном матче, а также является лучшим ассистентом чемпионата с результатом 8,1 передачи в среднем за игру.

«В первую очередь, хочу сказать, что очень рад получить эту награду, потому что за ней стоит очень много работы над собой. Но еще больше я рад тому, что команда уже месяц не проигрывает, и у меня есть чувство, что мы становимся лучше как коллектив. Надеюсь, что этот процесс продолжится и дальше, и мы достигнем главной цели в этом сезоне», – заявил Эртель.

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