Томас Эртель – о гостевом матче против «НН»: «Партнеры сказали, что играть на той арене очень холодно»

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Защитник «Зенита» Томас Эртель рассказал, о чем одноклубники предупредили его накануне гостевого матча против «Нижнего Новгорода» в рамках Лиги ВТБ.

«Партнеры сказали мне, что это очень сложный выезд, потому что играть на той арене очень холодно. Постараемся подготовиться к матчу и привести оттуда тот же результат, что и в последних играх.

Расписание сложное, особенно если тебе приходится путешествовать. Но к следующей игре в Нижнем подготовимся и постараемся привести оттуда победу», – сказал француз.

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