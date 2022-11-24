Томас Эртель установил рекорд сезона Лиги ВТБ – 16 передач

Теги Алексей Швед Зенит Единая лига ВТБ Томас Эртель Самара Ненад Димитриевич Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель установил новый рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач в одном матче.

Француз сделал 16 передач в победном матче «Зенита» против «Самары» (93:65). Также на его счету 14 очков, 2 подбора и всего одна потеря.

Предыдущий рекорд составлял 12 передач и принадлежал Алексею Шведу (ЦСКА) и Ненаду Димитриевичу (УНИКС).

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные