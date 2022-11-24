Томас Эртель установил рекорд сезона Лиги ВТБ – 16 передач
Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель установил новый рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач в одном матче.
Француз сделал 16 передач в победном матче «Зенита» против «Самары» (93:65). Также на его счету 14 очков, 2 подбора и всего одна потеря.
Предыдущий рекорд составлял 12 передач и принадлежал Алексею Шведу (ЦСКА) и Ненаду Димитриевичу (УНИКС).
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