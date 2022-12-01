«Парма» продлила контракт Павла Антипова до конца сезона

«Парма» объявила о продлении контракта с российским форвардом Павлом Антиповым (31 год, 202 см) до конца сезона-22/23.

Антипов присоединился к «Парме» в конце сентября. Первоначальное соглашение с форвардом действовало до 1 декабря.

В 11 матчах Лиги ВТБ в составе пермской команды средняя статистика форварда составляет 8,1 очка (45% 3-очковых), 3,5 подбора, 1,5 передачи, 0,9 перехвата за 27 минут на паркете.

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