Максим Григорьев перешел в «Барнаул»

Выступающий в Суперлиге «Барнаул» подписал контракт с опытным атакующим защитником (32 года, 196 см), пишет телеграм-канал «Перехват».

Григорьев выигрывал Еврокубок (2013) и дважды становился призером Единой лиги ВТБ («бронза» в 2013-м, «серебро» в 2015-м) с «Локомотивом-Кубань». Также он играл за «Нижний Новгород» и «Парму».

В прошлом сезоне ветеран стал чемпионом Суперлиги в составе , набирая в среднем 3,2 очка за 9:43 на площадке.

«Барнаул» имеет результат 1-6 и занимает 13-е место в чемпионате.

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