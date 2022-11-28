Евгений Пашутин – о «-38» с ЦСКА: «Парме» нужно научиться играть под жестким давлением»

Главный тренер «Пармы» посетовал на большое количество ошибок из-за прессинга в матче лиги ВТБ против ЦСКА (71:109).

сегодня играл здорово, показал более жесткую защиту, чем в Перми, по всему периметру. Они давили на мяч, играли за получение, доминировали под кольцом. Мы совершили очень много потерь, особенно наши первые номера. ЦСКА заслуженно победил. Нам нужно научиться играть под жестким давлением, находить правильные решения, двигать мяч, показывать командный баскетбол.

Мы ушли в индивидуальные действия под этой жесткой защитой, без движения мяча. И пропустили 109 – это очень много. Только в четвертой четверти мы показали желание, когда , Данила Походяев, Кирилл Попов, стали защищаться более активно, агрессивно, с желанием. Надо это желание и активность перенести на следующую игру с «Самарой», – сказал Пашутин.

Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»