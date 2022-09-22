Павел Антипов стал игроком «Пармы»

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«Парма» объявила о подписании контракта с форвардом Павлом Антиповым (31 год, 202 см). Соглашение рассчитано до конца ноября 2022 года.

31-летний игрок провел прошлый сезон за «Нижний Новгород». В 19 матчах Лиги ВТБ он набирал в среднем 3,8 очка, 2,5 подбора и 0,7 передачи за 15:51 на площадке.  Форвард покинул «НН» в мае по истечению срока контракта.

Ранее Антипов выступал за УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

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