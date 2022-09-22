Евгений Пашутин: «Павел Антипов мобилен в защите и нападении, имеет опыт игры в Евролиге»

Главный тренер прокомментировал подписание контракта с форвардом Павлом Антиповым.

– игрок очень универсальный. Он может играть как на третьей, так и четвертой позиции. Мобилен в защите и нападении, имеет опыт игры в Евролиге.

Павел поможет команде в ротации, а также добавит агрессии в защите и нападении», – передает слова тренера официальный сайт «Пармы».

Контракт с 31-летним игроком рассчитан до конца ноября 2022 года.

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