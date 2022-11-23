Звездный защитник сразу после матча с (115:105) прокомментировал эпизод с участием и .

Беверли толкнул Эйтона в спину и повалил на паркет. Игрока «Лейкерс» удалили.

«Этого легко можно было избежать, оно того не стоило. Пэту пора перестать толкать людей в спину, приятель. Пусть толкает в грудь. Это все, что я скажу», – заявил Букер.

В прошлом году Беверли толкнул в спину одноклубника Букера Криса Пола.

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