Девин Букер: «Патрику Беверли пора перестать толкать людей в спину»
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер сразу после матча с «Лейкерс» (115:105) прокомментировал эпизод с участием Патрика Беверли и Деандре Эйтона.
Беверли толкнул Эйтона в спину и повалил на паркет. Игрока «Лейкерс» удалили.
«Этого легко можно было избежать, оно того не стоило. Пэту пора перестать толкать людей в спину, приятель. Пусть толкает в грудь. Это все, что я скажу», – заявил Букер.
В прошлом году Беверли толкнул в спину одноклубника Букера Криса Пола.
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