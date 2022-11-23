Девин Букер: «Патрику Беверли пора перестать толкать людей в спину»

Теги Лейкерс Крис Пол Финикс НБА видео Патрик Беверли Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер сразу после матча с «Лейкерс» (115:105) прокомментировал эпизод с участием Патрика Беверли и Деандре Эйтона.

Беверли толкнул Эйтона в спину и повалил на паркет. Игрока «Лейкерс» удалили.

«Этого легко можно было избежать, оно того не стоило. Пэту пора перестать толкать людей в спину, приятель. Пусть толкает в грудь. Это все, что я скажу», – заявил Букер.

В прошлом году Беверли толкнул в спину одноклубника Букера Криса Пола.

Хосе подкрался незаметно. В НБА появился парень с доселе невиданным стилем защиты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные