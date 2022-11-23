Защитник был удален с площадки на последних минутах гостевого матча с «Санз» (105:115).

Беверли заработал удаление за то, что толкнул в спину и повалил на паркет центрового Деандре Эйтона.

Перед данным эпизодом накрыл , судьи зафиксировали нарушение. Эйтон подошел и стал что-то говорить защитнику «озерников», который находился в лежачем положении. В этот момент Беверли и подскочил к центровому.

За 29 минут Беверли сделал 10 подборов и отдал 2 результативные передачи.

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