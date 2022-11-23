Патрик Беверли толкнул Деандре Эйтона в спину и повалил на паркет. Игрока «Лейкерс» удалили
Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли был удален с площадки на последних минутах гостевого матча с «Санз» (105:115).
Беверли заработал удаление за то, что толкнул в спину и повалил на паркет центрового «Финикса» Деандре Эйтона.
Перед данным эпизодом Девин Букер накрыл Остина Ривза, судьи зафиксировали нарушение. Эйтон подошел и стал что-то говорить защитнику «озерников», который находился в лежачем положении. В этот момент Беверли и подскочил к центровому.
За 29 минут Беверли сделал 10 подборов и отдал 2 результативные передачи.
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