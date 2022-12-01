«Селтикс» – лучшие в НБА по эффективности бросков в прыжке, «Нетс» – 2-е, «Уорриорз» – 3-и, «Лейкерс» – худшие

показывает лучшую в эффективность бросков в прыжке (Jump Shots), набирая в среднем по 1,18 очка за одну такую попытку.

На втором месте данного рейтинга находится , на третьем – . Обе команды набирают около 1,1 очка за каждый бросок.

Средний показатель для НБА – 1,02 очка. «Лейкерс» показывают худший результат в лиге – 0,91 очка.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

Инфографика: ESPN