Матурин – лидер НБА по результативности со скамейки, Уэстбрук – 4-й, Пул – 10-й
Атакующий защитник «Индианы» Беннедикт Матурин показывает лучшую результативность при выходе со скамейки среди всех игроков НБА.
Новичок «Пэйсерс» набирает 19,1 очка в среднем за матч при 59% эффективности бросков (True Shooting Percentage).
На втором месте рейтинга находится форвард «Далласа» Кристиан Вуд, который набирает 16,3 очка. Вуд имеет лучшую эффективность бросков – 62,7%.
На третьей позиции – защитник «Клипперс» Норман Пауэлл (16,3 очка, 57,8%). Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук идет четвертым (16,3 очка, 49,8%).
Самые результативные игроки НБА со скамейки (эффективность бросков):
1. Беннедикт Матурин – 19,1 очка (59%)
2. Кристиан Вуд – 16,3 (62,7%)
3. Норман Пауэлл – 16,3 (57,8%)
4. Расселл Уэстбрук – 16,3 (49,8%)
5. Алек Беркс – 15 (61,2%)
6. Боунс Хайлэнд – 15 (55,2%)
7. Малик Монк – 14,3 (60,6%)
8. Малик Бизли – 14,2 (58,4%)
9. Малкольм Брогдон – 14 (62,1%)
10. Джордан Пул – 13,2 (54,3%)
Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли
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