Матурин – лидер НБА по результативности со скамейки, Уэстбрук – 4-й, Пул – 10-й

Атакующий защитник «Индианы» Беннедикт Матурин показывает лучшую результативность при выходе со скамейки среди всех игроков НБА.

Новичок «Пэйсерс» набирает 19,1 очка в среднем за матч при 59% эффективности бросков (True Shooting Percentage).

На втором месте рейтинга находится форвард Кристиан Вуд, который набирает 16,3 очка. Вуд имеет лучшую эффективность бросков – 62,7%.

На третьей позиции – защитник Норман Пауэлл (16,3 очка, 57,8%). Звездный разыгрывающий идет четвертым (16,3 очка, 49,8%).

Самые результативные игроки НБА со скамейки (эффективность бросков):

1. Беннедикт Матурин – 19,1 очка (59%)

2. Кристиан Вуд – 16,3 (62,7%)

3. Норман Пауэлл – 16,3 (57,8%)

4. Расселл Уэстбрук – 16,3 (49,8%)

5. Алек Беркс – 15 (61,2%)

6. Боунс Хайлэнд – 15 (55,2%)

7. Малик Монк – 14,3 (60,6%)

8. Малик Бизли – 14,2 (58,4%)

9. Малкольм Брогдон – 14 (62,1%)

10. – 13,2 (54,3%)

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли