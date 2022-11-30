Тайриз Халибертон – первый игрок в истории НБА, который сделал 40 передач и не совершил ни одной потери за три матча

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон стал первым игроком в истории , который сделал 40 передач и не совершил ни одной потери на отрезке из трех матчей.

Потери начали фиксировать в статистике НБА в сезоне-77/78.

22-летний Халибертон проводит третий сезон в лиге. Его показатели в нынешнем сезоне за «Пэйсерс» – 19,9 очка, 11,2 передачи, 4,7 подбора и 1,8 перехвата в среднем за матч.

Плеймейкер «Индианы» с большим отрывом лидирует в лиге по передачам в среднем за игру (11,2). Показатель Трэя Янга («Атланта»), который находится на втором месте – 9,4.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков