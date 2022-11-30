Джоэл Джеймс: «Я большой, но не очень грамотно пользуюсь габаритами»

Центровой «Пармы» Джоэл Джеймс в эфире тележурнала «Вид сверху» порассуждал на тему того, в чем нужно прибавлять пермякам.

– Мы общаемся с парнями и обсуждаем то, в чем нам следует прибавить. В первую очередь – это ментальность. Нужно быть психологически готовым к другим скоростям. У нас молодая команда, мы учимся довольно быстро. В Единой лиге ВТБ собраны хорошие команды, каждый может обыграть каждого, любой может выбить «сотку». Как только мы привыкнем к другому уровню сопротивления, к другому баскетболу, все будет хорошо.

- Что в первую очередь вы имеете ввиду, говоря о ментальных изменениях?

– Если взять лично меня, то я довольно большой, следовательно, мне нужно научиться пользоваться своими габаритами, при этом не нарушая правила.

- Быть чуть нежнее с соперниками?

– В какой-то мере да. Играть жестко, но по правилам. В последних матчах я довольно много фолил без необходимости. Этого нужно избежать.

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