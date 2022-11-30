МБА представила сюжет о победе над «Самарой»

Официальный YouTube-канал МБА представил сюжет о победном домашнем матче команды против «Самары» (71:60) в рамках Единой лиги ВТБ.

Игроки МБА посвятили победу своему партнеру по команде Александру Хоменко, который выбыл на длительный срок с травмой колена. Сообщалось, что у Хоменко подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Игроки вышли на предматчевую разминку в футболках с надписью «Хома, мы с тобой».

После матча капитан команды Евгений Воронов вручил Хоменко одну из этих футболок, на которой свои пожелания оставили болельщики.

Также в матче состоялся дебют за МБА защитника Егора Покинко, выступающего за дубль в Единой молодежной Лиге ВТБ.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!