Василий Карасев – о победе над «Самарой»: «В нужный момент проявили характер»

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Главный тренер МБА Василий Карасев заявил, что его команда проявила характер в ключевой момент матча против «Самары» (71:60).

«Благодарен ребятам, они сегодня играли за себя и за того парня. В нужный момент проявили характер, силы.

В последней четверти сознательно сушили игру, разница для нас значения не имела, так как первую встречу в Самаре выиграли», – сказал Карасев.

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