Игроки МБА вышли на предмачевую разминку в футболках с надписью «Хома, мы с тобой»
Игроки МБА вышли на разминку перед матчем с «Самарой» в футболках с надписью «Хома, мы с тобой».
Таким образом они поддержали партнера по команде Александра Хоменко, который выбыл на длительный срок с травмой колена.
Сообщалось, что у Хоменко подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!
Фото: Telegram-канал Единой лиги ВТБ.
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