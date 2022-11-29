Игроки МБА вышли на предмачевую разминку в футболках с надписью «Хома, мы с тобой»

Игроки МБА вышли на разминку перед матчем с «Самарой» в футболках с надписью «Хома, мы с тобой».

Таким образом они поддержали партнера по команде , который выбыл на длительный срок с травмой колена.

Сообщалось, что у Хоменко подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

Фото: Telegram-канал Единой лиги ВТБ.