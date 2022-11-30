Александр Ковалев: «Провели просмотровый сбор для тех, кто должен в ближайшее время пополнить состав сборной России – через год, два, три»

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев рассказал, почему на сбор не были вызваны основные игроки команды.

«Изначально в наших планах был вызов ближайшего резерва. В этом сборе приняли участие игроки 1998-2003 годов рождения. Плюс один 2005-го – Анастасия Олаири Косу. Как известно, в связи со сложными текущими обстоятельствами в мире российские команды отстранены от официальных соревнований, и это тот возраст, который нас интересует. Игроки, которые должны быть готовы пополнить состав сборной в ближайшие годы.

Провести этот сбор для игроков ближайшего резерва – это было наше совместное решение с Федерацией. Сейчас в национальной команде есть возрастные игроки. Мы не смотрим в паспорт: если кто-то по-прежнему приносит пользу и помогает обеспечивать результат, он будет продолжать играть. Тем не менее, необходимо понять, кто сможет пополнить ряды сборной России в ближайшие 2-3 года

В начале этого года у нас были план А и Б. Первый – поехать на чемпионат мира, продолжить выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2023 – не сработал. Но мы были к этому готовы и сейчас работаем по второму сценарию.

Для этих 18 игроков приглашение на сбор является своеобразным авансом на будущее?

Это не аванс. Среди них есть те, кто уже участвовал в сборах национальной команды. Это был просмотровый сбор для тех, кто должен в ближайшее время пополнить состав сборной России – через год, два, три. Мы будем надеяться на этих игроков, вести их и контролировать», – сказал Александр Ковалев.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?