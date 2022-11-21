В Новогорске стартовал сбор женской национальной команды России

В понедельник, 21 ноября, в УТЦ «Новогорск» стартовал сбор женской национальной команды России под руководством Александра Ковалева.

Сбор будет проходить с 21 по 28 ноября. В нем примут участие 18 игроков:

защитники Виктория Завьялова (УГМК, Екатеринбург, 24 года, 170 см), Мария Крымова (МБА, Москва, 22 года, 171 см), Анна Кузнецова («Спарта энд К», Видное, 21 лет, 177 см), Алиса Лацгаль («Надежда», Оренбургская область, 23 года, 170 см), Вероника Логинова (МБА, 19 лет, 173 см), Яна Пашковская («Енисей», Красноярский край, 19 лет, 178 см), Олеся Сафонова («Динамо», Курск, 23 года, 178 см),

форварды Виталина Зверева («Динамо», Новосибирская область, 22 года, 189 см), Дарья Игнатова («Спарта энд К», 22 года, 184 см), Анастасия Олаири Косу (УГМК, 17 лет, 185 см), Екатерина Кошечкина (МБА, 19 лет, 188 см), Арсения Матвеева («Енисей», 22 года, 181 см), Вероника Павлюченко («Пересвет-ЮФУ», Ростовская область, 21 год, 184 см), Кристина Савкович (МБА, 19 лет, 183 см), Виктория Черен (МБА, 24 года, 187 см),

центровые Анастасия Зоткина («Надежда», 23 года, 190 см), Валентина Кожухарь («Ника», Сыктывкар, 23 года, 188 см), Вера Кучина («Спарта энд К», 22 года, 193 см).

Вместе с командой на сборе будут работать главный тренер Александр Ковалев («Надежда»), старший тренер Александр Васин («Ника»), тренер Дмитрий Шумихин («Динамо» К), тренер-скаут Денис Кандалов («Динамо» К), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач Забида Магомедова (ФМБА России), массажисты Артур Суджян (ФМБА России), Дмитрий Колчанов («Динамо» Москва), менеджеры Светлана Лебедева (РФБ) и Алексей Боков ( ).

25 ноября сборная проведет товарищеский матч с курским .

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?