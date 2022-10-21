В ноябре состоится сбор кандидатов в женскую сборную России

В ноябре в УТЦ «Новогорск» состоится сбор кандидатов в женскую сборную России.

Сбор будет проведен 20-28 ноября. В расширенный список вошли 24 игрока.

Расширенный состав сборной России

Защитники: Екатерина Евдокимова (МБА, Москва, 22 года, 176 см), Виктория Завьялова (УГМК, Екатеринбург, 24 года, 170 см), Мария Крымова (МБА, 22 года, 171 см), Анна Кузнецова («Спарта энд К», Видное, 20 лет, 177 см), Алиса Лацгаль («Надежда», Оренбургская область, 23 года, 170 см), Вероника Логинова (МБА, 19 лет, 174 см), Севара Нуритдинова («Ника», Сыктывкар, 23 года, 167 см), Яна Пашковская («Енисей», Красноярский край, 19 лет, 178 см), Олеся Сафонова («Динамо», Курск, 23 года, 178 см), Яна Эльберг («Динамо» К, 18 лет, 179 см)

Форварды: Виталина Зверева («Динамо», Новосибирская область, 22 года, 189 см), Дарья Игнатова («Спарта энд К», 22 года, 184 см), Анастасия Олаири Косу (УГМК, 17 лет, 185 см), Екатерина Кошечкина (МБА, 19 лет, 188 см), Арсения Матвеева («Енисей», 22 года, 181 см), Вероника Павлюченко («Пересвет-ЮФУ», Ростовская область, 21 год, 184 см), Кристина Савкович (МБА, 19 лет, 183 см), Виктория Черен (МБА, 24 года, 187 см), Анастасия Шувагина («Енисей», 24 года, 180 см)

Центровые: Юлия Грабовская («Пересвет-ЮФУ», 21 год, 190 см), Анастасия Зоткина («Надежда», 23 года, 190 см), Валентина Кожухарь («Ника», 23 года, 188 см), Вера Кучина («Спарта энд К», 22 года, 193 см), Валерия Яковлева (МБА, 18 лет, 188 см).

Вместе с командой на сборе будут работать главный тренер Александр Ковалев («Надежда»), старший тренер Александр Васин («Ника»), тренер Дмитрий Шумихин («Динамо» К), тренер-скаут Денис Кандалов («Динамо» К), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач Забида Магомедова (ФМБА России), массажисты Артур Суджян (ФМБА России), Дмитрий Колчанов («Динамо» Москва), менеджер Светлана Лебедева ( ).

Окончательный список участниц сбора будет определен позднее. Планируется, что в нем примут участие 18 игроков.

В начале этой недели ФИБА приняла решение отстранить женскую сборную России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы-2023. Таким образом, национальная команда не сможет выступить на женском Евробаскете в следующем году.

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