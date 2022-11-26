Товарищеский матч. Женская сборная России проиграла курскому «Динамо» в овертайме

В пятницу, 25 ноября, в УТЦ «Новогорск» состоялся товарищеский матч между женской сборной России и действующим чемпионом Премьер-лиги курским «Динамо».

Встреча закончилась победой «Динамо» в овертайме – 81:74.

Товарищеский матч

Сборная России – Динамо Курск – 74:81 ОТ (8:24, 18:13, 18:22, 17:14, 13:8)

РОССИЯ: Косу (16), Лацгаль (11), Пашковская (10), Игнатова (7), Павлюченко (6), Кучина (6), Завьялова (6), Зоткина (5 + 9 подборов), Сафонова (4), Кошечкина (2), Матвеева (1), Черен (0).

: Калу (17), Шабанова (14), Буровая (14), Абайбурова (13), Псарева (7), Штанько (6), Евг. Фролкина (5), Ол. Фролкина (4), Комарова (1), Эльберг (0).

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?