Патрик Беверли – о толчке в спину: «Если бы я мог вернуться назад, я бы сделал то же самое»

Разыгрывающий Патрик Беверли признался, что не сожалеет о своем поступке в матче против «Санз», который привел к дисквалификации на три матча.

Беверли толкнул в спину центрового и повалил того на паркет, за что получил неспортивный фол и был удален.

«Не зря парни хотят играть со мной в одной команде. Я сделаю все ради команды.

Очень неприятная ситуация. Но если бы я мог вернуться назад, я бы сделал то же самое», – заявил Беверли в подкасте.

Игрок провел подкаст в футболке с надписью «Свободу Патрику Беверли».

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