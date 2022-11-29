Патрик Беверли – о толчке в спину: «Если бы я мог вернуться назад, я бы сделал то же самое»
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли признался, что не сожалеет о своем поступке в матче против «Санз», который привел к дисквалификации на три матча.
Беверли толкнул в спину центрового «Финикса» Деандре Эйтона и повалил того на паркет, за что получил неспортивный фол и был удален.
«Не зря парни хотят играть со мной в одной команде. Я сделаю все ради команды.
Очень неприятная ситуация. Но если бы я мог вернуться назад, я бы сделал то же самое», – заявил Беверли в подкасте.
Игрок провел подкаст в футболке с надписью «Свободу Патрику Беверли».
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