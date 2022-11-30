Болельщица «Лейкерс» во время матча пила пиво из протеза ноги

Болельщица «Лейкерс» прославилась во время вчерашнего матча против «Индианы» (115:116), выпив пиво из протеза ноги. Девушка была признана «лучшим болельщиком матча» и получила подарочную карту на 100 долларов.

Болельщицей оказалась ветеран морской пехоты по имени Анника Хатслер. 1 февраля 2018 года у нее диагностировали внутримышечную артериовенозную сосудистую опухоль, а в 2019-м ей ампутировали ногу.

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