Реджи Джексон ударился головой о паркет после страшного падения

Разыгрывающий в конце первой половины матча против (118:112) совершил страшное падение и ударился головой о паркет.

Джексон исполнял лэй-ап и пытался избежать контакта с центровым «Блэйзерс» Юсуфом Нуркичем. В результате он потерял равновесие и неудачно приземлился на спину, ударившись головой. Игрок пролежал на паркете несколько минут почти неподвижно. После тайм-аута ему помогли подняться и сесть на скамейку.

Во второй половине встречи Джексон вернулся в игру и завершил матч с 24 очками, 12 передачами и 7 подборами.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна