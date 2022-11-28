Центровой рассказал, чем он остался недоволен по итогам матча с «Пэйсерс» (114:100), в котором набрал 31 очко, 29 подборов и 3 блок-шота.

В четвертой четверти Зубаца удалили с шестым фолом. С 1981 года в всего три раза делали дабл-дабл 30+30.

«Злюсь на себя за шестой фол. Очень хотел сделать 30+30. Обидно. Я сейчас не так рад, как должен был быть после такого матча.

Злюсь на себя, что не сдержался, но ничего не могу с собой поделать. Всякий раз, когда кто-то идет на кольцо, я стараюсь заблокировать его», – признался хорват.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?