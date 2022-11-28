Центровой оформил дабл-дабл в матче с «Индианой» (114:100).

Зубац набрал 31 очко и 29 подборов (личный рекорд) при 14 из 17 с игры за 36 минут. В его активе также 3 передачи и 3 блок-шота.

С сезона-73/74 это всего третий случай в НБА, когда игрок набирает 31 очко, 29 подборов и 3 блок-шота в одной встрече. Последний раз подобное удавалось легендарному 3 февраля 1978 года.

Хорват также повторил достижение прославленного «большого» ’Нила (21 марта 2004 года), набрав 30+ очков, 25+ подборов при 80 и более процентах с игры.

В четвертой четверти Зубаца удалили с шестым фолом. С 1981 года в всего три раза делали дабл-дабл 30+30.

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