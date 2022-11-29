Антон Карданахишвили: «МБА в последних матчах доказала, что мощный старт не был случайным»
Разыгрывающий «Самары» Антон Карданахишвили прокомментировал предстоящий матч против МБА в рамках Лиги ВТБ.
«Если поначалу многие удивлялись мощному старту МБА, то москвичи в последних матчах доказали, что он не был случайным и они по праву идут в верхней половине таблицы.
Мы и сами почувствовали на себе в домашнем матче: с этой командой ни в коем случае нельзя расслабляться! Чуть ее недооценил, недонастроился — и она уйдет в отрыв, отыграть который будет очень сложно.
Наша задача сегодня — с первых же мгновений начать играть максимально внимательно и при этом агрессивно, не дать сопернику почувствовать себя хозяином положения. У нас сейчас не самая приятная серия поражений — и мы постараемся сегодня ее наконец прервать», – передает слова Карданахишвили официальный сайт клуба.
У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!
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