Антон Карданахишвили: «МБА в последних матчах доказала, что мощный старт не был случайным»

Разыгрывающий «Самары» прокомментировал предстоящий матч против МБА в рамках Лиги ВТБ.

«Если поначалу многие удивлялись мощному старту МБА, то москвичи в последних матчах доказали, что он не был случайным и они по праву идут в верхней половине таблицы.

Мы и сами почувствовали на себе в домашнем матче: с этой командой ни в коем случае нельзя расслабляться! Чуть ее недооценил, недонастроился — и она уйдет в отрыв, отыграть который будет очень сложно.

Наша задача сегодня — с первых же мгновений начать играть максимально внимательно и при этом агрессивно, не дать сопернику почувствовать себя хозяином положения. У нас сейчас не самая приятная серия поражений — и мы постараемся сегодня ее наконец прервать», – передает слова Карданахишвили официальный сайт клуба.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!