«Готов на все, чтобы команда добилась успеха». Деннис Шредер согласен на любую роль в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лейкерс» заявил, что готов к любой роли в команде.

«Я буду делать все возможное, чтобы добиться победы, в каждом матче. Мы стараемся бороться на самом высоком уровне. Я готов на все, чтобы команда добилась успеха. Думаю, что тоже.

Буду делать все, чтобы мы вышли в плей-офф. Думаю, что это наша цель. И думаю, что мы все заодно», – сказал Шредер.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен