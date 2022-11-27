«Готов на все, чтобы команда добилась успеха». Деннис Шредер согласен на любую роль в «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Патрик Беверли Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер заявил, что готов к любой роли в команде.

«Я буду делать все возможное, чтобы добиться победы, в каждом матче. Мы стараемся бороться на самом высоком уровне. Я готов на все, чтобы команда добилась успеха. Думаю, что Патрик Беверли тоже.

Буду делать все, чтобы мы вышли в плей-офф. Думаю, что это наша цель. И думаю, что мы все заодно», – сказал Шредер.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

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