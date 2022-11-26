Экс-игрок рассказал о реакции на обмен из калифорнийского клуба в «Тандер» в 2019 году.

По словам Беверли, канадец уже тогда считал, что ошибочно обменивать его на Джорджа.

«Он был зол из-за того обмена на . Я такой: «Братан, почему ты злишься?» Он такой: «Что, черт возьми, ты имеешь в виду, когда задаешь такой вопрос?»

В молодом возрасте. Для игрока, проводящего второй сезон, даже попытка сказать что-то такое была наглым дерьмом.

Шэй точно знает, кто он. Он суперзвезда», – рассказал Беверли.

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