Звездный центровой «Миннесоты» во время матча с (127:142) травмировал правую ногу в бесконтактной ситуации.

Таунс получил повреждение в третьей четверти. Он схватился за ногу и вынужден был лечь на паркет. Спустя какое-то время лидер «волков» покинул площадку с посторонней помощью.

Как сообщает ESPN, первоначальный осмотр дает надежду, что Таунс избежал серьезной травмы.

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