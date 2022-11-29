Карл-Энтони Таунс получил травму ноги в бесконтактной ситуации
Звездный центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс во время матча с «Вашингтоном» (127:142) травмировал правую ногу в бесконтактной ситуации.
Таунс получил повреждение в третьей четверти. Он схватился за ногу и вынужден был лечь на паркет. Спустя какое-то время лидер «волков» покинул площадку с посторонней помощью.
Как сообщает ESPN, первоначальный осмотр дает надежду, что Таунс избежал серьезной травмы.
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