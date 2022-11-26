Карл-Энтони Таунс поставил сверху с сопротивлением Мэйсона Пламли

Центровой «Миннесоты» исполнил эффектный данк в концовке матча с (108:110).

Таунс при счете 102:106 прорвался под кольцо и поставил сверху с сопротивлением центрового «Хорнетс» .

На счету Таунса 19 очков, 4 подбора и 5 передач при 6 из 22 с игры.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен