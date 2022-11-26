Карл-Энтони Таунс поставил сверху с сопротивлением Мэйсона Пламли

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Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс исполнил эффектный данк в концовке матча с «Шарлотт» (108:110).

Таунс при счете 102:106 прорвался под кольцо и поставил сверху с сопротивлением центрового «Хорнетс» Мэйсона Пламли.

На счету Таунса 19 очков, 4 подбора и 5 передач при 6 из 22 с игры.

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