Карл-Энтони Таунс поставил сверху с сопротивлением Мэйсона Пламли
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс исполнил эффектный данк в концовке матча с «Шарлотт» (108:110).
Таунс при счете 102:106 прорвался под кольцо и поставил сверху с сопротивлением центрового «Хорнетс» Мэйсона Пламли.
На счету Таунса 19 очков, 4 подбора и 5 передач при 6 из 22 с игры.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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