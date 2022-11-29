Судья Тони Бразерс пропустил один матч после обвинений от Спенсера Динуидди

Судья НБА Тони Бразерс был вынужден пропустить один матч, на котором он должен был работать, после обвинений от разыгрывающего , сообщает инсайдер Марк Стейн.

Динуидди после матча с «Торонто» (111:110) 4 ноября заявил, что Бразерс в паузе игры выругался в его адрес перед партнерами по команде. «Хотелось бы, чтобы меня при одноклубниках не называли гребаным ублюдком («bitch ass motherfucker» – прим. Sports.ru)», – сказал игрок.

Никаких дисциплинарных взысканий официально объявлено не было.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна