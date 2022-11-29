Судья Тони Бразерс пропустил один матч после обвинений от Спенсера Динуидди
Судья НБА Тони Бразерс был вынужден пропустить один матч, на котором он должен был работать, после обвинений от разыгрывающего «Далласа» Спенсера Динуидди, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Динуидди после матча с «Торонто» (111:110) 4 ноября заявил, что Бразерс в паузе игры выругался в его адрес перед партнерами по команде. «Хотелось бы, чтобы меня при одноклубниках не называли гребаным ублюдком («bitch ass motherfucker» – прим. Sports.ru)», – сказал игрок.
Никаких дисциплинарных взысканий официально объявлено не было.
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