Яннис картинно упал после удара локтем по лицу от Вучевича

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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в матче против «Чикаго» (113:118) получил небольшой удар локтем по лицу от Николы Вучевича.

Адетокумбо заработал фол в защите, когда боролся за позицию с Вучевичем. При этом лидер «Бакс» красочно упал на паркет после контакта, аппелируя судьям о нарушении правил со стороны соперника.

В результате просмотра видеозаписи эпизода рефери не стали менять свое решение.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)

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