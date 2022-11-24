Яннис картинно упал после удара локтем по лицу от Вучевича

Форвард «Милуоки» в матче против (113:118) получил небольшой удар локтем по лицу от .

Адетокумбо заработал фол в защите, когда боролся за позицию с Вучевичем. При этом лидер «Бакс» красочно упал на паркет после контакта, аппелируя судьям о нарушении правил со стороны соперника.

В результате просмотра видеозаписи эпизода рефери не стали менять свое решение.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)