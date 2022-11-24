Сергей Базаревич – о поражении от «Зенита»: «Это удар, и нам надо будет с ним справиться»

Главный тренер «Самары» признался, что его команда оказалась не очень готова к матчу против действующего чемпиона «Зенита» и поэтому потерпела разгромное поражение – 65:93.

«Это удар, и нам надо будет с ним справиться.

Были какие-то вещи, которые можно было предсказать, ведь «Зенит» — отличная команда. Но из-за отсутствия Малькольма Томаса соперники были просто гораздо более габаритнее и мощнее в «краске».

Мы провели хороший матч в Казани и были близки к тому, чтобы победить там. Не получилось, и теперь это наслоилось на то, что сегодня мы были не очень готовы — прежде всего, к физическому контакту. Плюс начали неудачно, это дало все возможности», – сказал Базаревич.

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