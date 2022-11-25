Велимир Перасович: «1-я половина с «Локо» – лучший отрезок УНИКСа в этом сезоне»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил яркую игру команды в начале матча лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (82:70).

УНИКС выиграл первую четверть со счетом 29:9, вторую – 21:12.

«На протяжении 30 минут мы играли хорошо. Первая половина – это, наверное, лучший наш отрезок в этом сезоне. Но я совсем не рад тому, что увидел в заключительной четверти. Мы перестали забивать, расслабились в защите. Понятно, что игроки невольно теряют концентрацию, когда такой отрыв, но этого нельзя допускать.

Единая Лига ВТБ – это турнир хорошего уровня. Считаю, командную химию мы можем улучшить еще. Но я доволен, что даже в матчах, когда у нас не все складывается, как, например, в предыдущем туре с «Самарой», нам удается добиваться побед», – сказал Перасович.

Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»