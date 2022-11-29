Василий Карасев: «У МБА вне игры два первых номера. Потеряли в ротации, но будем бороться»

Главный тренер МБА Василий Карасев рассказал о состоянии команды перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».

«Конечно, у нас есть проблемы с задней линией, вне игры сейчас два первых номера. Потеряли в ротации, но будем бороться. Есть молодые ребята, для них это шанс проявить себя и доказать право на место в составе.

Если сравнивать с первой игрой, то поменялась. Не сыграет Томас, добавился Теодор, еще один разыгрывающий с хорошим броском. Самарцы очень опасны на периметре, команда любит и умеет забивать. Главное - остановить их нападение», – заявил Карасев.

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