Разыгрывающий исполнил танец после 3-очкового попадания в матче с «Пэйсерс».

Эпизод произошел в третьей четверти, когда «озерники» после точного броска Уэстбрука повели со счетом 80:71.

На счету Уэстбрука 24 очка, 4 подбора и 6 передач при 10 из 18 с игры.

Исход встречи решил трехочковый новичка «Индианы» Эндрю Нембарда под сирену – 116:115.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»