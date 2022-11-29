Расселл Уэстбрук станцевал после 3-очкового попадания в матче с «Пэйсерс»

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук исполнил танец после 3-очкового попадания в матче с «Пэйсерс».

Эпизод произошел в третьей четверти, когда «озерники» после точного броска Уэстбрука повели со счетом 80:71.

На счету Уэстбрука 24 очка, 4 подбора и 6 передач при 10 из 18 с игры.

Исход встречи решил трехочковый новичка «Индианы» Эндрю Нембарда под сирену – 116:115.

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