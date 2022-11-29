Леброн травмировал голеностоп в матче с «Пэйсерс», но продолжил играть

Звездный форвард получил травму голеностопа в первой четверти матча с «Пэйсерс».

Джеймс провел некоторое время на паркете, а затем отправился на скамейку, но после паузы все же продолжил играть.

В предыдущей встрече с «Сан-Антонио» 37-летний баскетбольные набрал рекордные для себя в нынешнем сезоне 39 очков.

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