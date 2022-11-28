Энтони Дэвис должен вернуться в строй в понедельник в матче с «Индианой»

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Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, как ожидается, вернется в строй в понедельник во встрече с «Индианой».

Дэвис пропустил субботний гостевой матч против «Сан-Антонио» (143:138) из-за ушиба левой голени.

В последних пяти встречах Дэвис набирает 33,4 очка, 17,6 подбора и 2,6 блок-шота в среднем за матч при 64,4% реализации с игры.

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