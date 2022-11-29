Паскаль Сиакам вернулся в строй после 10 пропущенных матчей

Лидер вернулся в строй в матче против (100:88), который состоялся в понедельник.

Камерунский баскетболист не играл с 4 ноября из-за растяжения приводящей паховой мышцы. Он пропустил 10 встреч подряд.

На счету Сиакама 18 очков, 11 подборов и 5 передач за 30 минут.

В нынешнем сезоне Сиакам набирает 24,1 очка, 9,5 подбора и 7,4 передачи в среднем за матч.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»