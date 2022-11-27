Паскаль Сиакам может восстановиться к матчу с «Кавс»

Лидер может вернуться в строй к матчу против , который состоится в понедельник.

Камерунский баскетболист не играет с 4 ноября из-за растяжения приводящей паховой мышцы. Его участие в матче с «Кавальерс» находится под вопросом.

В нынешнем сезоне Сиакам набирает 24,8 очка, 9,3 подбора и 7,7 передачи в среднем за матч.

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